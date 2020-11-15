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Страх и ненависть в Ереване. Спекуляции на перемирии
Бесспорным политическим прорывом этой недели можно назвать мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Официальный мир на спорной территории наступил в ночь на 10 ноября, когда состоялось дистанционное подписание документа Азербайджаном, Арменией и Россией. Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях: за Баку - контроль над семью районами, в том числе городом Шуши. Помимо прекращения военных действий, предусмотрен обмен пленными и возвращение на территорию Карабаха беженцев. В зону конфликта прибывают российские миротворцы. Их основная задача на ближайшую пятилетку - не допустить возобновления огня.
Карабахский мир стал для Баку поводом праздновать победу, а в Ереване спровоцировал массовые выходы на улицы, разгром здания парламента и требование отставки действующего премьера Никола Пашиняна. Тему продолжит Андрей Семченко.
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