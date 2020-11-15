Страх и ненависть в Ереване. Спекуляции на перемирии

Бесспорным политическим прорывом этой недели можно назвать мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Официальный мир на спорной территории наступил в ночь на 10 ноября, когда состоялось дистанционное подписание документа Азербайджаном, Арменией и Россией. Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях: за Баку - контроль над семью районами, в том числе городом Шуши. Помимо прекращения военных действий, предусмотрен обмен пленными и возвращение на территорию Карабаха беженцев. В зону конфликта прибывают российские миротворцы. Их основная задача на ближайшую пятилетку - не допустить возобновления огня.