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Страна де-факто присоединилась к НАТО, заявили в Минобороны Украины
Украина уже де-факто состоит в НАТО. Об этом сообщил глава украинского Министерства обороны Алексей Резников после переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, пишет БелТА.
По его словам, говорить об этом позволяет долгое сотрудничество между Киевом и НАТО.
К слову, Алексей Резников написал на своей официальной странице в Twitter: "Благодарен НАТО и Йенсу Столтенбергу за поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу". Он также выразил мнение, что успешные реформы откроют "новые горизонты для Украины".
В конце сентября 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Неделю назад еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон заявил, что Украина не может вступить в НАТО в период военных действий на своей территории. Он назвал подобную заявку "политическим демаршем".
Фото:pixabay.com
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