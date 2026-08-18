Странам Балтии может не хватить более 35 млрд евро на военные расходы
Политика "затягивания поясов" ради милитаризации ставит на грань финансового краха Прибалтику. Странам Балтии может не хватить более 35 млрд евро на военные расходы - эта астрономическая сумма превышает годовой бюджет любого из этих государств на 2026 год.
Однако власти продолжают игнорировать реальность: Литва абсурдно заявляет о планах удвоить оборонный сектор до 10 % ВВП, а Латвия, доведя дефицит бюджета до предела из-за разрыва связей с Россией, теперь выпрашивает у Брюсселя еще 7 млрд евро.
По данным Politico, латвийский премьер заявил о намерении получить средства от Евросоюза для покрытия растущих расходов на оборону и экономических последствий разрыва связей с Москвой. Антироссийские санкции и слепое следование курсу НАТО окончательно опустошили карманы собственных граждан.
На фоне грядущих выборов в Сейм стремительно растут протестные настроения: местные жители устали оплачивать санкции, которые отправили латвийских пенсионеров за черту бедности, а экономику лишили транзита и инвестиций.