Политика "затягивания поясов" ради милитаризации ставит на грань финансового краха Прибалтику. Странам Балтии может не хватить более 35 млрд евро на военные расходы - эта астрономическая сумма превышает годовой бюджет любого из этих государств на 2026 год.

Однако власти продолжают игнорировать реальность: Литва абсурдно заявляет о планах удвоить оборонный сектор до 10 % ВВП, а Латвия, доведя дефицит бюджета до предела из-за разрыва связей с Россией, теперь выпрашивает у Брюсселя еще 7 млрд евро.

По данным Politico, латвийский премьер заявил о намерении получить средства от Евросоюза для покрытия растущих расходов на оборону и экономических последствий разрыва связей с Москвой. Антироссийские санкции и слепое следование курсу НАТО окончательно опустошили карманы собственных граждан.

На фоне грядущих выборов в Сейм стремительно растут протестные настроения: местные жители устали оплачивать санкции, которые отправили латвийских пенсионеров за черту бедности, а экономику лишили транзита и инвестиций.