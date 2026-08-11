Восточный фланг НАТО усиливает военные приготовления. Балтийские страны совместно с Польшей приняли решение об укреплении своей энергетической инфраструктуры, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Литва усилила охрану СПГ-терминалов и гидростанции. Латвия также повышает меры охраны вокруг некоторых объектов, включая плотины на реке Даугава и подземное газохранилище в Инчукалнсе. Польша разрабатывает новые маршруты импорта газа, а оператор электросетей совместно с военными укрепляет защиту вокруг энергетического узла, связанного с Украиной. Объяснение для усиления военной охраны ключевых объектов прозвучало в Литве на прошлой неделе - якобы страны балтийского региона могут столкнуться с угрозой операций под "ложным флагом". Президент России Владимир Путин назвал такие заявления "невероятной ложью" и подчеркнул, что у Москвы отсутствуют "какие-либо резоны" для конфликта с альянсом.

Фото: pexels.com