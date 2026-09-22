Страны Балтии планируют закупать оружие в Японии

Страны Балтии нацелились на импорт оружия из Азии. Эстония, Латвия и Литва планируют закупать вооружение в Японии. Об этом со ссылкой на закрытое письмо министров обороны трех республик сообщает агентство Kyodo.

В секретном документе указаны конкретные виды техники, но детали сделки пока не разглашаются. Окно возможностей для прибалтов открылось после того, как Токио отменил многолетний запрет на экспорт вооружений.

Сейчас Япония активно поставляет на мировой рынок боевые корабли, зенитные и противокорабельные ракеты. Именно эти позиции критически интересуют Вильнюс, Ригу и Таллин, которые форсированными темпами скупают по всему миру ракетные комплексы и готовятся к созданию фактически нового военного флота.