Страны Балтии просят у ЕС 500 млн евро из-за прилетов украинских БПЛА

Латвия, Литва и Эстония тайно запросили у Евросоюза 500 млн евро на экстренную защиту от беспилотников. Об этом сообщает финское издание.

Средства предполагается направить на развитие специальной инфраструктуры. Прибалтийские столицы вынуждены спасаться от налетов украинских дронов, которые регулярно залетают в воздушное пространство европейских стран.

В Румынии украинский дрон-камикадзе уже взрывался в торговом порту. В Эстонии беспилотник ВС Украины местным военным пришлось сбивать в боевом режиме.

Но самый мощный удар пришелся по Риге. После очередного бесконтрольного залета украинского аппарата в Латвии случился острейший политический кризис. В итоге премьер и глава Министерства обороны республики были вынуждены уйти в отставку.