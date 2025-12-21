Грабеж замороженных активов России опять сорван. Преступники вновь остались у разбитого еврокорыта. Это стало болезненным поражением для канцлера Германии Мерца и главы Еврокомиссии атаманши Урсулы.



При этом переговоры о воровстве шли много часов. Как стало известно, еврочиновники даже специально перенесли свою сходку на поздний вечер. Мол, уставшие и сонные более сговорчивы.



Европейская "партия войны" до последнего надеялась переубедить Бельгию и другие страны украсть 210 млрд. Но не получилось - евробандиты потерпели фиаско. Итогом стало лишь решение собрать 90 млрд со своего населения. И самое забавное - кое-кто осудил Евросоюз за "трусость".

Артис Пабрикс, экс-министр обороны Латвии:

"Чиновники ЕС достигли цели, которая позволяет финансировать Украину. Этот эпизод показал, что внутри Европейского союза существует раскол в отношении России: страны ЕС не способны предпринять действительно жесткие шаги против нее, и Россия это видит. Ведь по-настоящему жесткой мерой было бы просто использовать замороженные активы без страха столкнуться с российским давлением. Мы знаем, что Россия задействует весь доступный ей инструментарий. Кроме того, она использует ресурсы дружественных ей стран в Европейском союзе, таких как Венгрия, а все чаще Словакия и частично также Чехия. Это, в свою очередь, наглядно показывает внутреннюю слабость союза".

