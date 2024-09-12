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Страны ЕС призвали к срочному заседанию Совбеза ООН по ситуации в Ливане

Страны Евросоюза настаивают на оперативном созыве заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

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Соответствующее заявление было сделано по итогам экстренной видеоконференции глав МИД 27 государств сообщества.

По словам Жозепа Борреля, будут приложены все дипломатические усилия, чтобы добиться прекращения огня.

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