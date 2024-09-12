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Страны ЕС призвали к срочному заседанию Совбеза ООН по ситуации в Ливане
Страны Евросоюза настаивают на оперативном созыве заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.
Соответствующее заявление было сделано по итогам экстренной видеоконференции глав МИД 27 государств сообщества.
По словам Жозепа Борреля, будут приложены все дипломатические усилия, чтобы добиться прекращения огня.
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