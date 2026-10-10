Страны ЕС сократили бюджетный план на 2028-2034 годы на 141 млрд евро

Страны Евросоюза сократили предложенный Еврокомиссией бюджетный план на 2028-2034 годы, составлявший 1,76 трлн евро, на 141 млрд евро, или на 8 %. Об этом сообщило ирландское председательство в Совете ЕС.

"Предложение предусматривает экономию в 8 %, или 141 млрд евро", - говорится в заявлении. 27 государств-членов ЕС предложили оставить в бюджетном плане 1,62 трлн долларов.

Решение урезать бюджетные запросы Еврокомиссии продиктовано позицией стран - чистых доноров бюджета объединения, чьи взносы превышают получаемое из еврофондов финансирование. Ведущую роль среди них играет Германия. Согласно последнему предложению ЕК, семилетний бюджет ЕС должен был составить 1,76 трлн долларов. Оно предполагало заметное увеличение военных расходов на фоне сокращения аграрных дотаций и помощи депрессивным регионам сообщества. Переговоры о параметрах семилетнего бюджетного плана, задающего основные ориентиры для ежегодных бюджетов Евросоюза на 2028-2034 годы, планируется завершить до конца 2026 года, чтобы все страны успели провести ратификацию.

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