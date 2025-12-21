Страны ЕС выделят Украине 90 млрд евро: замороженные российские активы использоваться не будут

Проясняется содержание решений, принятых на Евросовете в Брюсселе. 19 декабря там обсуждали возможность конфискации замороженных российских активов. Страны ЕС в итоге приняли решение выделить Киеву 90 млрд евро за счет кредитов, которые будут взяты Евросоюзом под гарантии стран-членов. Таким образом, не Брюссель, а именно государства Старого Света будут обязаны платить ежегодно от 2 до 3 млрд комиссии по украинскому кредиту.

Кроме того, если потребуется деньги вернуть, погашать заем будут страны ЕС: например, почти четверть его ляжет на Германию. На Францию - приблизительно 20 %. Это обязательство станет тяжким грузом для национальных экономик, которые и без того находятся в кризисе.



