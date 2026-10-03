Страны G7 готовы высвободить до 100 млн баррелей нефти и дизеля

Страны "Большой семерки" готовы высвободить до 100 млн баррелей нефти и дизеля из резервов. Необходимо это, чтобы хоть как-то стабилизировать цены на топливо. Это подтвердил американский лидер Дональд Трамп. Также он отметил, что США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива.

Для понимания масштабов энергоколлапса, по последним оценкам Еврокомиссии, с начала 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140 %, а на дизельное топливо - на 100 %. Цены на заправках бьют рекорды. Средняя стоимость дизеля в Европе обновила исторический максимум - 2 евро 24 евроцента.

На фоне неподъемной цены зафиксирован рост преступности в Европе. Немцы и французы воруют топливо на заправках. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон, говоря о причинах энергокризиса, признал, что Европа сама вырыла себе энергетическую яму, отказавшись от дешевого российского газа.

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