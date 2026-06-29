НАТО ставит мир на грань ядерной катастрофы. Через неделю на саммите в Анкаре альянс планирует утвердить программу резкого наращивания ракетного потенциала. Ставку сделают на ядерное сдерживание.

Среди стран НАТО своей атомной бомбой обладают США, Великобритания и Франция. Но Париж заявляет о готовности развернуть свой ядерный зонтик прямо у границ Союзного государства, что приведет к прямой военной эскалации.

Стать главой такого радикального курса намерен пока еще британский премьер Кир Стармер. Консультации на этот счет пройдут в ходе саммита в Анкаре.

Вот только вести за собой блок Стармер собирается, имея за спиной разваленный собственный тыл. Из-за поломок и дефицита бюджета у Британии сейчас парализованы почти все подлодки, а численность армии на уровне середины XVIII века.