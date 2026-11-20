В Ормузском проливе за одни только минувшие сутки загорелись и затонули сразу три судна - сухогруз, нефтяной танкер, а также газовоз.

Все они столкнулись с минами, которые установлены в Ормузе иранской стороной: представители КСИР заявили, что корабли пренебрегли установленной процедурой и не согласовали свой маршрут с Тегераном.

Несмотря на то, что углеводороды из Персидского залива стали доставляться потребителям в значительном объеме, который практически достиг довоенного, их цена резко возросла, в том числе из-за подорожания страховок для танкеров и роста общего уровня разнообразных угроз.

Накануне компания Allianz SE, которая как раз компенсирует риски, оценила ущерб стран Персидского залива в 1 трлн долларов - такую сумму они либо потеряют, либо недополучат до 2030 года. Только ущерб инфраструктуре экспорта нефти составит 200 млрд долларов.

Словно бы в подтверждение этих подсчетов, накануне по столице Саудовской Аравии нанесли удар йеменские повстанцы-хуситы: им удалось повредить один из главных офисных небоскребов Эр-Рияда.