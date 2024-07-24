Страны Балтии и Польша наращивают госдолг

Появились данные Евростата, которые свидетельствуют о резком росте госдолга государств Прибалтики и Польши. За первые три месяца года Эстония, например, увеличила объем долга на 6 %, а Варшава - на 3 %.

Связано это, скорее всего, с попытками придать импульс развития стагнирующим экономикам. Повлияло также и увеличение расходов на оборону: в Прибалтике и Польше уровень военных трат превысил 3 % и продолжает расти.