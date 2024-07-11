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Страны Балтии отключаются от белорусской и российской энергосети

Страны Балтии в ближайшее время уведомят Минск и Москву о своем официальном выходе из энергокольца БРЭЛЛ (это пять стран - Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Затем в планах в феврале 2025 года провести тест изолированной работы, а затем уже синхронизация с сетями континентальной Европы (соответствующее решение было подписано еще в 2018 году).

Такая "энергонезависимость" от восточных соседей довольно дорого обойдется странам Балтии. Так, к примеру, эстонский сетевой оператор потеряет более 10 млн евро. А цены на электроэнергию и без того растут. В Литве и Латвии - уже на 22 %, в Эстонии - на 24 %.

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