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Страны Балтии закрывают границы для россиян
Прибалтийский режим решил напомнить США о себе, о своих финансовых надеждах, и вновь обостряет ситуацию в регионе. Оккупированные Вашингтоном Литва, Латвия и Эстония достигли соглашения об ограничении въезда российских граждан через свои сухопутные границы. Полный запрет распространится на обладателей шенгенских туристических виз. При этом некоторые исключения возможны при наличии гуманитарных оснований. Именно эти государства были главными лоббистами отмены соглашения между Брюсселем и Москвой об упрощенном визовом режиме. Данный документ также перестанет действовать в ближайшие дни.
Фото: pixabay.com
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