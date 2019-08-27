Страны G7 выделят на борьбу с пожарами в Амазонии 22 миллиона долларов

Страны "Большой семерки" собираются незамедлительно выделить на борьбу с пожарами в тропических лесах Амазонии 22 миллиона долларов. Также лидеры G7 готовы оказать логистическую помощь и отправить на ликвидацию природных возгораний своих военных. Напомним, леса Амазонии, которые называют легкими планеты, горят в эти дни в Бразилии и Боливии. По последним данным, за полгода выгорели почти 2 миллиона гектаров. К тушению пожаров присоединяется и Канада. Оттава пообещала выделить 15 миллионов долларов. Финансовую помощь направляют многочисленные благотворительные фонды.



