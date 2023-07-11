3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Страны БРИКС готовятся к созданию новой валюты, обеспеченной золотом
Страны БРИКС готовятся к созданию новой валюты. При этом в отличие от доллара она будет реально обеспечена. Цифровую валюту БРИКС подкрепят золотом.
Как пишут западные массмедиа, решение об этом может быть принято уже на ближайшем саммите организации, который состоится в конце августа. Новая валюта позволит странам БРИКС избавиться во взаимных расчетах от доллара. На этом фоне все государства планеты резко увеличивают свои золотые запасы. Данный процесс уже получил название "новая золотая лихорадка".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей