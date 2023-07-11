Страны БРИКС готовятся к созданию новой валюты, обеспеченной золотом

Страны БРИКС готовятся к созданию новой валюты. При этом в отличие от доллара она будет реально обеспечена. Цифровую валюту БРИКС подкрепят золотом.

Как пишут западные массмедиа, решение об этом может быть принято уже на ближайшем саммите организации, который состоится в конце августа. Новая валюта позволит странам БРИКС избавиться во взаимных расчетах от доллара. На этом фоне все государства планеты резко увеличивают свои золотые запасы. Данный процесс уже получил название "новая золотая лихорадка".