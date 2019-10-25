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Страны БРИКС обсуждают создание альтернативы Netflix

Страны БРИКС обсуждают создание собственного стриминг-сервиса, как альтернативу Netflix. Цель - популяризация кинематографа стран "пятерки". Бразилия и Китай уже ведут переговоры на эту тему. В случае реализации проекта наполнение такого виртуального кинотеатра могло бы проводиться на паритетных началах всеми странами объединения, каждая из которых получила бы по 20 % от общего объема контента.

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