Страны БРИКС обсуждают создание альтернативы Netflix

Страны БРИКС обсуждают создание собственного стриминг-сервиса, как альтернативу Netflix. Цель - популяризация кинематографа стран "пятерки". Бразилия и Китай уже ведут переговоры на эту тему. В случае реализации проекта наполнение такого виртуального кинотеатра могло бы проводиться на паритетных началах всеми странами объединения, каждая из которых получила бы по 20 % от общего объема контента.