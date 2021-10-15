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Страны ЕС начали расходовать запасы газа из подземных хранилищ

Цена на газ в Европе превысила тысячу 250 долларов за тысячу кубометров. Тем временем страны ЕС начали расходовать запасы газа из подземных хранилищ. А они, между прочим, на минимуме. За сутки отбор уже на 70 процентов превысил закачку. Тем не менее еврокомиссар по энергетике заявляет, что у Европы достаточно запасов газа на зиму.

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