Цена на газ в Европе превысила тысячу 250 долларов за тысячу кубометров. Тем временем страны ЕС начали расходовать запасы газа из подземных хранилищ. А они, между прочим, на минимуме. За сутки отбор уже на 70 процентов превысил закачку. Тем не менее еврокомиссар по энергетике заявляет, что у Европы достаточно запасов газа на зиму.