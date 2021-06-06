Страны ЕС обязывают Twitter, Facebook и YouTube удалять так называемый незаконный контент

Свое инфопространство Евросоюз защищать умеет. Германия, к примеру, обязывает и Twitter, и Facebook, и YouTube удалять так называемый незаконный контент. Причем признать таковым можно широкий круг высказываний: не только призывы к насилию, но и оскорбления представителей власти. При этом штраф для компаний может достигать 50 миллионов евро.



Франция не отстает от своего восточного соседа. Там тоже ввели специальный закон, заставляющий соцсети удалять определенный контент. Разжигающие ненависть публикации должны по требованию властей удаляться в течение 24 часов. За отказ от удаления компаниям грозит штраф - более миллиона евро. Стоит отметить: четкой формулировки о том, какой контент будет считаться разжигающим ненависть, нет. Свободой слова тут и не пахнет. Однако, как известно, в Европе это другое.

