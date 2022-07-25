Страны ЕС потребовали исключений из плана ЕК по снижению потребления газа

Даже в это непростое время государство изыскивает возможности поддержать наиболее уязвимые слои населения. Чего не скажешь о Европе. Похоже, еще туже придется затянуть пояса европотребителям. Санкционная ловушка, в которую политики загнали собственные страны, затягивается, чем дальше, тем больше. Брюсселю придется вынужденно пойти на попятную. План Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15 % придется сделать более гибким, поскольку ряд стран ЕС директиву категорически отверг. Это Венгрия, Португалия, Испания, Греция и другие. Как отмечает испанская "Эль Паис", цель по сокращению потребления топлива сохранится, но вводятся многочисленные исключения и детали для адаптации энергосбережения к потребностям каждой страны. Доработкой инициативы сейчас активно занимается Чехия, председательствующая в Совете ЕС.

Аналитики говорят, что, скорее всего, Еврокомиссия утратит часть полномочий для объявления состояния тревоги, которое приводит к запуску плана по обязательной экономии газа.

Протесты фермеров в Италии

Дороговизна топлива и дефицит удобрений. Эти проблемы стали серьезным испытанием на прочность для земледельцев Европы. В знак протеста против политики властей Италии сотни водителей тракторов проехали по центру Неаполя. У здания администрации они вылили 350 литров молока на импровизированный гроб, как символ медленной смерти отрасли.

Литовские фермеры в панике

В панике и литовские фермеры: потребитель не готов платить за дорожающие овощи местного производства. В литовской молочной отрасли - другая беда: себестоимость растет, а закупочные цены остаются прежними. Аграрии предупреждают: цены на овощи вырастут на треть, при этом многие производители разорятся.

Восстание канадских фермеров