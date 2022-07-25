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Страны ЕС потребовали исключений из плана ЕК по снижению потребления газа
Даже в это непростое время государство изыскивает возможности поддержать наиболее уязвимые слои населения. Чего не скажешь о Европе. Похоже, еще туже придется затянуть пояса европотребителям. Санкционная ловушка, в которую политики загнали собственные страны, затягивается, чем дальше, тем больше. Брюсселю придется вынужденно пойти на попятную. План Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15 % придется сделать более гибким, поскольку ряд стран ЕС директиву категорически отверг. Это Венгрия, Португалия, Испания, Греция и другие. Как отмечает испанская "Эль Паис", цель по сокращению потребления топлива сохранится, но вводятся многочисленные исключения и детали для адаптации энергосбережения к потребностям каждой страны. Доработкой инициативы сейчас активно занимается Чехия, председательствующая в Совете ЕС.
Аналитики говорят, что, скорее всего, Еврокомиссия утратит часть полномочий для объявления состояния тревоги, которое приводит к запуску плана по обязательной экономии газа.
Протесты фермеров в Италии
Дороговизна топлива и дефицит удобрений. Эти проблемы стали серьезным испытанием на прочность для земледельцев Европы. В знак протеста против политики властей Италии сотни водителей тракторов проехали по центру Неаполя. У здания администрации они вылили 350 литров молока на импровизированный гроб, как символ медленной смерти отрасли.
Литовские фермеры в панике
В панике и литовские фермеры: потребитель не готов платить за дорожающие овощи местного производства. В литовской молочной отрасли - другая беда: себестоимость растет, а закупочные цены остаются прежними. Аграрии предупреждают: цены на овощи вырастут на треть, при этом многие производители разорятся.
Восстание канадских фермеров
Санкционный бумеранг стремительно залетел за океан. Канадские фермеры требуют от правительства страны снизить пошлину на российские удобрения, сообщают местные СМИ. До введения новых тарифов из России в восточную Канаду экспортировалось до 660 тысяч тонн азотных удобрений. Это около 85-90 % оборота региона.
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