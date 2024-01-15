Страны ЕС призвали Еврокомиссию ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии предложили Еврокомиссии восстановить таможенные пошлины на сельхозпродукцию из Украины и обязать украинских сельхозпроизводителей придерживаться стандартов, принятых на рынке ЕС. Об этом сообщил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь, пишет ТАСС.



Он проинформировал, что вместе с коллегами из других четырех стран направил письма заместителю председателя Еврокомиссии, еврокомиссару по торговле Валдису Домбровскису и еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому. Иштван Надь напомнил, что эти страны способны производить значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно, поэтому вклад их фермеров в европейскую продовольственную безопасность и стратегическую автономию Европейского союза имеет важное значение.



"Брюссель должен принять меры по защите рынков стран ЕС, граничащих с Украиной, и в то же время предоставить им возможность использовать свой экспортный потенциал. Одним из таких вариантов может быть введение таможенных пошлин на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", - указывается в заявлении главы Минсельхоза Венгрии.



В нем также отмечается, что необходимо предпринять меры, чтобы украинский экспорт не оказывал негативного влияния на европейский рынок. "Брюссель должен обеспечить соблюдение сельскохозяйственных стандартов ЕС для всей продукции, предлагаемой европейским потребителям. Мы призываем Еврокомиссию отчитаться о том, насколько производственные стандарты Украины соответствуют стандартам сельскохозяйственного производства ЕС", - заявил Иштван Надь.



Он подчеркнул, что его ведомство будет защищать интересы венгерских фермеров. Министр считает, что с тех пор, как в 2022 году Евросоюз отменил таможенные пошлины и квоты на поставки аграрных товаров из Украины, фермеры в странах Центральной Европы понесли значительные потери. Из-за различных стандартов производства и размеров сельхозугодий более дешевая продукция из Украины вытесняет продукцию европейских фермеров с их традиционных экспортных рынков.



