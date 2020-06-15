Страны ЕС с сегодняшнего дня открывают границы

Сегодня вся Франция объявлена территорией с благоприятной эпидемической ситуацией. Столичный регион отменяет последние карантинные ограничения: к работе возвращаются рестораны, кафе, театры.

В Грузии снимаются противоэпидемические запреты и восстанавливается туризм - пока только внутренний. Между регионами возобновилось автобусное и железнодорожное сообщение. Открылись национальные парки.