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Страны ЕС с сегодняшнего дня открывают границы

В Париже открываются рестораны и театры

Сегодня вся Франция объявлена территорией с благоприятной эпидемической ситуацией. Столичный регион отменяет последние карантинные ограничения: к работе возвращаются рестораны, кафе, театры.

В Грузии возобновлен внутренний туризм

В Грузии снимаются противоэпидемические запреты и восстанавливается туризм - пока только внутренний. Между регионами возобновилось автобусное и железнодорожное сообщение. Открылись национальные парки.

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