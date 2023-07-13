Страны Европы - плацдарм для американских военных игр: после Второй мировой 80 % военных конфликтов в 153 странах - дело рук США и их прихвостней в НАТО

У НАТО сегодня есть 3,3 млн солдат, из них больше половины - американцы. Далее идут выходцы из Турции (446 тыс. солдат), Франции (200 тыс.) и Германии (188 тыс.). Проще говоря, из стран Европы сделали плацдарм для американских военных игр.

США в максимальной степени упрочило свои позиции в Европе. И сегодня уже никто не говорит о создании своей армии. Наоборот, все, скажем так, присягают в верности блоку НАТО, всеми силами пытаются выполнить требования США о том, что на обороноспособность должно тратиться не меньше 2 % от валового национального продукта, и так далее. Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии"

НАТО создавали, чтобы объединить усилия для коллективной обороны. Вот только оборонительным альянс так и не стал. За все время существования он больше нападал, чем защищал, и превратился в американский инструмент по расширению своего влияния в мире.





21 век все окончательно прояснил. И НАТО сегодня называют не гарантом безопасности для Европы, а гарантией проблем для ее безопасности, не решением, а источником кризисов и конфликтов. Альянс успел засветиться в кровавых вторжениях на территории многих суверенных стран.

А это подробный список стран, где наследили США и агрессоры НАТО. Бомбежки, вторжения, поддержка бунтов и революционеров, военные преступления и разрушенные страны - кровавый шлейф длиной в 70 лет.





"Ученые Института международных отношений Уотсона при Университете Брауна подсчитали, что в результате войн, затеянных Соединенными Штатами и их союзниками по ­НАТО после сентября 2001 года, на планете появилось 38 млн перемещенных лиц. Причем это консервативная оценка, заявляют исследователи. В действительности таких людей может быть 60 млн, что превосходит последствия, например, Второй мировой войны", - пишет sb.by.