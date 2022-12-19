Страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на газ

Страны Евросоюза согласовали динамический потолок цен на газ в €180 за МВт·ч (это примерно €1,85 тыс. за тысячу кубометров). Он начнет применяться с 15 февраля 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованное сегодня заявление Совета ЕС.

"Механизм коррекции цен на газ может быть задействован с 15 февраля при соблюдении двух условий: если цена на газ продержится в течение трех дней на уровне €180 и если разница цен TTF (ЕС) и средней мировой цены на сжиженный природный газ составит более €35", - отмечается в документе.

Коридор для установления цен на фьючерсы будет ограничен отметкой, которая равна средней цене СПГ на мировом рынке плюс €35. Выставлять торговые позиции выше этой отметки при действующем механизме коррекции цен будет невозможно.

"Таким образом, этот механизм не устанавливает жесткого потолка цен, но он позволит не допустить возникновения резких скачков цен на газ", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

После активации механизм коррекции цен будет действовать в течение 20 дней. Он может быть автоматически отключен в случае, если цена опустится ниже €180 евро за МВт·ч. Механизм также может быть отключен вручную, если Еврокомиссия сочтет, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности ЕС.

Источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе, уточнил, что договоренность была достигнута почти единогласно. Было получено и согласие Германии, которая длительное время выступала против такой меры. Отвечающая за вопросы энергетики министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Венгрия выступила против введения в ЕС потолка цен на газ, Австрия и Нидерланды воздержались.

Достижение соглашения подтвердил в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала. "Это большой успех, достигнутый в последние дни председательства Чехии в ЕС! Мы договорились об ограничении цены газа. Таким образом удалось достичь очень важного соглашения, которое обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам и фирмам", - отметил политик.

Договоренность об ограничении цены газа в ЕС была достигнута на проходящем пятом экстренном заседании Совета министров сообщества по энергетике.