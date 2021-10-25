3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Страны Евросоюза ждет трудная зима
Агентство "Блумберг" прогнозирует Западной Европе непростую зиму, поскольку Старый Свет оказался на грани энергетической катастрофы. Все государства ЕС, хотя и в разной степени, столкнулись с дефицитом энергоносителей - по этой причине резко выросли цены на электричество. Например, в Норвегии оно подорожало за последние месяцы в 7 раз. Европейские хранилища газа заполнены на три четверти, что на пике потребления чревато дефицитом электричества. Сложной остается ситуация в Германии. При этом на помощь соседей рассчитывать не приходится - проблемы с топливом являются общими: ФРГ даже может столкнуться с энергоблокадой со стороны соседей.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов