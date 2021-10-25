Страны Евросоюза ждет трудная зима

Агентство "Блумберг" прогнозирует Западной Европе непростую зиму, поскольку Старый Свет оказался на грани энергетической катастрофы. Все государства ЕС, хотя и в разной степени, столкнулись с дефицитом энергоносителей - по этой причине резко выросли цены на электричество. Например, в Норвегии оно подорожало за последние месяцы в 7 раз. Европейские хранилища газа заполнены на три четверти, что на пике потребления чревато дефицитом электричества. Сложной остается ситуация в Германии. При этом на помощь соседей рассчитывать не приходится - проблемы с топливом являются общими: ФРГ даже может столкнуться с энергоблокадой со стороны соседей.