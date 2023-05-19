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Страны G7 расширят список подпадающих под санкции товаров из России

Лидеры G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт из России: они будут принимать меры против финансового сектора, но сохранят каналы для необходимых транзакций. Об этом говорится в совместном заявлении стран "Большой семерки" по ситуации в Украине.

Вместо полного запрета расширят список подпадающих под санкции товаров с оговоркой: пока Москва не компенсирует Киеву ущерб. А самой Украине обещают финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь ради поражения западного конкурента.

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