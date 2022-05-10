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Страны G7 собираются сократить или запретить импорт нефти из России

Страны "Большой семерки" собираются сократить или запретить импорт нефти из России, сообщает Белый дом.

The Wall Street Journal: Венгрия задерживает нефтяное эмбарго

А вот что о таком решении думает западная пресса. В ЕС надеялись договориться о нефтяном эмбарго в отношении России к понедельнику, однако объединение все еще работает над преодолением сопротивления со стороны Венгрии, пишет американская газета "Уолл-стрит джорнэл".

The New York Times: Запрет на российскую нефть - палка о двух концах

О том, что "запрет на российскую нефть представляет собой палку о двух концах", сообщает "Нью-Йорк Таймс". В публикации отмечается, что Москве почти наверняка будет нанесен серьезный экономический удар, но некоторые части Европы сильно зависят от ее нефти, и поэтому также уязвимы.

Уже сейчас становится понятно, что запрет на поставки энергоносителей из России вызывает все больше вопросов и разногласий в Европе. И прийти к консенсусу не удается.

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