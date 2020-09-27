Страны мира призывают Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта, разразившегося в Нагорном Карабахе

Выразили обеспокоенность и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, призвав стороны сесть за стол переговоров. Россия заявила, что готова выступить посредником для стабилизации обстановки. Этой ночью в регионе Нагорный Карабах на линии соприкосновения начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. Поступают сообщения о военных потерях и жертвах среди гражданских лиц. Обе стороны обвиняют в обострении конфликта друг друга. В связи с эскалацией и Армения, и Азербайджан ввели военное положение.