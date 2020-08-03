Страны мира заранее скупают вакцину от коронавируса

Богатейшие страны массово скупают вакцину от коронавируса еще до ее производства. Об этом сообщает агентство "Блумберг". В статье говорится, что ряд стран якобы уже подписал соглашения о приобретении чуть более миллиарда доз препарата. Среди этих государств США, Великобритания, Япония и часть Евросоюза. Специалисты опасаются, что такая агрессивная скупка поставит под угрозу другие страны, которые могут оказаться последними в очереди на приобретение вакцины.