Страны НАТО, которые граничат с Беларусью, значительно увеличивают военные расходы. И если сейчас существует норматив для стран альянса, 2 % от ВВП, то в Польше и Прибалтике решили, что этого мало.



Варшава стремится нарастить свои позиции в ЕС и в следующем году планирует увеличить расходы до 4-5 % от ВВП. Сейчас она платит почти 84 миллиарда еврооброка в НАТО.



Для справки. Эстония потратила в этом году более 700 миллионов, Латвия - свыше 800, а Литва - почти полтора миллиарда. Вашингтон продолжает "душить" своих прибалтийских "партнеров". И уже в планах увеличить эти суммы в среднем до 3 % от ВВП.