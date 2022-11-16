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Страны НАТО не планируют задействовать статью 4-ю для консультаций в связи с ЧП в Польше
Страны НАТО не собираются задействовать 4-ю статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов. Об этом сообщаетРИА Новости.
"Союзники сошлись во мнении, что необходимости созыва встречи в соответствии со статьей 4 нет. Это основано на данных и анализе", - сообщил он.
Ранее Столтенберг признал, что предварительные данные подтверждают, что в Польшу упали ракеты украинских систем ПВО.
Фото: © AP Photo / Olivier Matthys
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