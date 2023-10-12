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Страны НАТО оказывают поддержку Израилю
Израиль не останется в одиночестве, несколько стран НАТО уже оказывают ему поддержку. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса на встрече в Брюсселе глав оборонных ведомств стран - членов НАТО.
12 октября палестинские формирования возобновили ракетный обстрел южных районов Израиля после девятичасового перерыва. Под удары попал город Сдерот. В стране объявлено о формировании чрезвычайного правительства. Число погибших с обеих сторон уже превышает 2,5 тыс., ранено около 10 тыс. человек. Сектор Газа остается под блокадой. В Израиле заявили, что это продолжится до тех пор, пока похищенные ХАМАС жители страны не будут освобождены.
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