Страны НАТО подписали контракты на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов

Страны Североатлантического альянса подписали контракты с военной промышленностью на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов, в том числе для Украины. Об этом сообщил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, выступая на сессии Парламентской ассамблеи альянса, пишет ТАСС.