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Страны НАТО подписали контракты на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов
Страны Североатлантического альянса подписали контракты с военной промышленностью на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов, в том числе для Украины. Об этом сообщил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, выступая на сессии Парламентской ассамблеи альянса, пишет ТАСС.
"Страны НАТО подписали контракты на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину, из них 1 млрд евро - на приоритетные поставки", - заявил Джоанэ.
Фото: pixabay.com
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