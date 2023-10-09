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Страны НАТО подписали контракты на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов

Страны НАТО подписали контракты на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов

Страны Североатлантического альянса подписали контракты с военной промышленностью на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов, в том числе для Украины. Об этом сообщил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, выступая на сессии Парламентской ассамблеи альянса, пишет ТАСС.

"Страны НАТО подписали контракты на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину, из них 1 млрд евро - на приоритетные поставки", - заявил Джоанэ.

Фото: pixabay.com

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