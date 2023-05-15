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Страны НАТО решили не предлагать Украине стать членом альянса на июльском саммите в Вильнюсе
Киев останется без "особого приглашения". Страны НАТО решили не предлагать Украине стать членом альянса на июльском саммите в Вильнюсе. Об этом сообщает газета Washington Post.
В то же время в публикации отмечается, что члены НАТО обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок. "И вот здесь возникает конфликт интересов. В то время как восточно-европейские страны добиваются конкретных шагов по направлению к этой цели, включая потенциальные обязательства относительно сроков вступления, США и некоторые западноевропейские государства выступают за меньшие шаги", - отмечают журналисты.
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