Киев останется без "особого приглашения". Страны НАТО решили не предлагать Украине стать членом альянса на июльском саммите в Вильнюсе. Об этом сообщает газета Washington Post.



В то же время в публикации отмечается, что члены НАТО обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок. "И вот здесь возникает конфликт интересов. В то время как восточно-европейские страны добиваются конкретных шагов по направлению к этой цели, включая потенциальные обязательства относительно сроков вступления, США и некоторые западноевропейские государства выступают за меньшие шаги", - отмечают журналисты.