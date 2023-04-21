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Страны НАТО согласились, Украина станет членом альянса - Столтенберг
Украине вновь пообещали членство в НАТО - о принципиальном согласии по данному вопросу всех союзников по Североатлантическому альянсу сообщил генсек организации. Заявление было сделано на саммите НАТО на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Йенс Столтенберг, однако, подчеркнул, что на данный момент немедленное принятие Украины в альянс не представляется возможным.
Все союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом альянса. Мы обсуждали как вопросы членства, так и гарантии безопасности, в которых, безусловно, она нуждается.
НАТО готовится к экспансии
Внимание альянса не должно ограничиваться восточным флангом. Оно необходимо по всей зоне ответственности НАТО - заявил глава военного комитета альянса. Роб Бауэр говорил о российском присутствии в кибернетическом пространстве, в Атлантическом океане, Средиземном море, в Африке и даже в космосе. Концентрация сил НАТО на восточном фланге лишит альянс возможности реагировать в других регионах, отметил Бауэр.
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