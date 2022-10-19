Страны ООН требуют провести расследование военно-биологической деятельности США в Украине

Провести расследование военно-биологической деятельности США на территории Украины требует группа стран от Совбеза ООН. Для этого предлагается задействовать 6-ю статью Конвенции о биооружии.

Представители России, Беларуси, Китая, Венесуэлы, Кубы и ряда других стран готовы предоставить информацию, которая вызывает резонные опасения относительно запрещенной военной активности американцев.

Страны, выступившие с заявлением, указывают, что сведения о наличии биолабораторий были обнародованы, но расследование деятельности данных структур блокируется до сих пор.