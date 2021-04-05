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Страны ОПЕК+ согласились повысить добычу нефти
Страны ОПЕК+ согласились повысить добычу нефти. Участникам сделки осталось обсудить только детали, сообщают источники Reuters. Рост начнется с мая. До этого другой источник агентства указывал, что предварительное соглашение предусматривает увеличение добычи в мае на 350 тысяч баррелей в день, в июне - на столько же, а в июле - на 400 тыс. баррелей. Напомним, около года назад конфликт между основными участниками сделки, Россией и Саудовской Аравией, привел к тому, что стоимость сырья обрушилась до минимумов за десятилетия, а хранилища нефти переполнились. С мая 2020-го действует новое соглашение, условия которого уже несколько раз ужесточались.
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