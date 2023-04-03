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Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти более чем на миллион баррелей в день, Вашингтон недоволен
Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на миллион 650 тысяч баррелей в день. Эксперты полагают, что это позволит разогреть цены на черное золото и они вырастут до 100 долларов за бочку.
Данное решение уже вызвало недовольство в Вашингтоне. Там считают, что сокращение добычи с последующим подорожанием увеличит доходы России, а также укрепит нефтяной картель в целом.
Намерение ОПЕК возымело немедленный эффект: баррель скачкообразно подорожал на 5 долларов. Очевидно, это только начало: само сокращение еще толком не началось, пока лишь о нем объявляют страна за страной.
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