Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти более чем на миллион баррелей в день, Вашингтон недоволен

Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на миллион 650 тысяч баррелей в день. Эксперты полагают, что это позволит разогреть цены на черное золото и они вырастут до 100 долларов за бочку.

Данное решение уже вызвало недовольство в Вашингтоне. Там считают, что сокращение добычи с последующим подорожанием увеличит доходы России, а также укрепит нефтяной картель в целом.