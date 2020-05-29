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Страны продолжают смягчать карантин
Страны всего мира продолжают смягчать карантинные ограничения и открывать границы. В Австрии сегодня возобновляют работу гостиницы и объекты туризма. Разрешены также массовые мероприятия, но при условии, что в них участвуют не более 100 человек.
В Грузии сегодня должен заработать общественный транспорт, в том числе и метрополитен.
Власти Франции решили отменить запрет на работу кафе и ресторанов со 2 июня. При этом в зале не должно быть более 10 человек. Также французские власти планируют позволить гражданам перемещаться далее чем на 100 км от своего места жительства по территории страны.
А в Москве жителям разрешили гулять по расписанию. Через мобильное приложение москвичи могут онлайн узнать, когда им можно выйти на улицу и заниматься спортом.
Власти Эстонии разрешили с 1 июня гражданам 16 государств въезжать в страну без прохождения карантина.
В Турции с 1 июня начнут работать рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны. Также будет полностью снят запрет на передвижение между городами. Откроются пляжи и национальные парки.
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