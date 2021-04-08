3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Страны проводят вакцинацию, но не все жители согласны на прививку
Более 133 млн человек в мире заразились коронавирусом с начала пандемии. Страны проводят активную вакцинацию, но не все местные жители согласны на прививку.
Болгары боятся вакцинации препаратом AstraZeneca
В Болгарии доступен лишь препарат АstraZeneka, сами граждане ему не доверяют (пункты вакцинации пустуют). Такое отношение вызвано большим количеством несчастных случаев после инъекций англо-шведским препаратом.
Тромбозы из-за вакцины AstraZeneca
Представители еврорегулятора уже подтвердили связь AstraZeneca с образованием тромбозов. Только в Австрии после вакцинации этим препаратом уже скончались 63 человека. В Великобритании 16. Власти Испании намерены остановить применение AstraZeneca у лиц, младше 60 лет.
Критическая ситуация в больницах Украины
В Украине стремительно растет число заболевших COVID-19 детей (особенно в возрасте до 10 лет). В некоторых больницах заполнены детские отделения уже на сто процентов. По сообщениям службы Минздрава Украины, это самая худшая вспышка в большинстве регионов страны с начала пандемии. В ведомстве отметили: столичные больницы переполнены, врачи и медсестры истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды.
Стремительный рост заболеваемости в Польше
Похожая ситуация в клинках Польши. Койки с пациентами размещают уже и на коридорах. Правительство решило продлить локдаун в стране до 18 апреля.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов