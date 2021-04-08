Страны проводят вакцинацию, но не все жители согласны на прививку

Более 133 млн человек в мире заразились коронавирусом с начала пандемии. Страны проводят активную вакцинацию, но не все местные жители согласны на прививку.





Болгары боятся вакцинации препаратом AstraZeneca

В Болгарии доступен лишь препарат АstraZeneka, сами граждане ему не доверяют (пункты вакцинации пустуют). Такое отношение вызвано большим количеством несчастных случаев после инъекций англо-шведским препаратом.

Тромбозы из-за вакцины AstraZeneca

Представители еврорегулятора уже подтвердили связь AstraZeneca с образованием тромбозов. Только в Австрии после вакцинации этим препаратом уже скончались 63 человека. В Великобритании 16. Власти Испании намерены остановить применение AstraZeneca у лиц, младше 60 лет.

Критическая ситуация в больницах Украины

В Украине стремительно растет число заболевших COVID-19 детей (особенно в возрасте до 10 лет). В некоторых больницах заполнены детские отделения уже на сто процентов. По сообщениям службы Минздрава Украины, это самая худшая вспышка в большинстве регионов страны с начала пандемии. В ведомстве отметили: столичные больницы переполнены, врачи и медсестры истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды.

Стремительный рост заболеваемости в Польше