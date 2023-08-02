Зерно раздора вовсю колосится между Украиной и Польшей. Страны Восточной Европы не намерены снимать запрет на импорт украинской пшеницы. Решение не только стало "ножом в спину" Киева, но и провоцирует раскол в ЕС. За примером далеко ходить не нужно. Главный чиновник по международной политике от польской администрации упрекнул Киев в неблагодарности. Мол, Варшава наряду с европейскими соседями позволила экспорт в ЕС украинского зерна, чем нанесла ущерб национальным фермерам. И Украине "стоило бы начать ценить поддержку". Украинский МИД даже вручил ноту польскому послу в знак "обиды" на упрек.