Страны вводят новые ограничения к праздничному сезону

Количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило отметку в 61 миллион, сообщает ВОЗ. Более 55% заразившихся приходится на Европейский регион. Темпы заболеваемости уже две недели не спадают в Бельгии — власти страны решили продлить карантин до 15 января. В качестве послабления с 1 декабря разрешено открыться магазинам, хотя и со строгими правилами. Рестораны, культурные и развлекательные заведения останутся закрытыми. Кроме того, возникла опасность распространения птичьего гриппа. Вспышка высокопатогенного штамма была зафиксирована на птицеферме недалеко от границы с Францией.



С понедельника вводит режим ЧП Молдова - до 15 января. На днях там зафиксировали суточный максимум прироста случаев заражения. В стране закроются залы, кинозалы и театры. Запрещены собрания. Сотрудников государственных и частных предприятий частично переведут на удаленный режим работы.