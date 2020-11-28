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Страны вводят новые ограничения к праздничному сезону

Количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило отметку в 61 миллион, сообщает ВОЗ. Более 55% заразившихся приходится на Европейский регион. Темпы заболеваемости уже две недели не спадают в Бельгии — власти страны решили продлить карантин до 15 января. В качестве послабления с 1 декабря разрешено открыться магазинам, хотя и со строгими правилами. Рестораны, культурные и развлекательные заведения останутся закрытыми. Кроме того, возникла опасность распространения птичьего гриппа. Вспышка высокопатогенного штамма была зафиксирована на птицеферме недалеко от границы с Францией.


С понедельника вводит режим ЧП Молдова - до 15 января. На днях там зафиксировали суточный максимум прироста случаев заражения. В стране закроются залы, кинозалы и театры. Запрещены собрания. Сотрудников государственных и частных предприятий частично переведут на удаленный режим работы.

В Эстонии протестуют против масок. Митинг под названием «Право на свободное дыхание» прошел в центре Таллина и собрал около 300 человек. Напомним, с 24 ноября в стране введен обязательный масочный режим. Также в публичных помещениях необходимо соблюдать правило 2+2 — можно собираться в количестве не более двух человек, держась на расстоянии не менее двух метров от остальных.

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