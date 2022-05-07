Страны Запада упорно стремятся переписать историю
Мир коробит от упоминания о дате 9 Мая. Трусливо страны Запада прячутся за запретами, чтобы не напоминали, какой ценой далась нам победа. В самом Киеве официально запрещать празднование не стали, однако предупредили, что будет усилено патрулирование улиц. В некоторых других странах ближнего зарубежья День Победы или переименовали, или вовсе отменили.
Власти Латвии назвали 9 Мая днем памяти погибших в Украине. День будет траурным, в связи с чем под запрет попадут массовые развлекательные и праздничные мероприятия, а также салюты. С той же инициативой выступили и литовские депутаты. С 8 мая в стране будут усилены полицейские отряды, которые начнут отслеживать лиц, носящих георгиевскую ленту и другую "запрещенную символику". Позже этим людям будут выписаны штрафы. Под запретом георгиевская ленточка и в Молдове.
В Берлине запретили украинскую символику на памятных мероприятиях
Германия же, чтобы избежать провокаций, запретила публичную демонстрацию украинской символики на памятных мероприятиях. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал данное решение пощечиной и добавил, что на таком фоне все заверения в солидарности с Украиной - пустой звук.
А Эстония в преддверии 9 Мая лишила вида на жительство защитника "Бронзового солдата". Максим Рева родился и вырос в Эстонии. Провинился он главным образом тем, что возглавил организацию "Ночной дозор", которая охраняла памятник советскому воину-освободителю. Однако его обвиняют еще и в активном участии в работе прокремлевских СМИ.