Мир коробит от упоминания о дате 9 Мая. Трусливо страны Запада прячутся за запретами, чтобы не напоминали, какой ценой далась нам победа. В самом Киеве официально запрещать празднование не стали, однако предупредили, что будет усилено патрулирование улиц. В некоторых других странах ближнего зарубежья День Победы или переименовали, или вовсе отменили.



Власти Латвии назвали 9 Мая днем памяти погибших в Украине. День будет траурным, в связи с чем под запрет попадут массовые развлекательные и праздничные мероприятия, а также салюты. С той же инициативой выступили и литовские депутаты. С 8 мая в стране будут усилены полицейские отряды, которые начнут отслеживать лиц, носящих георгиевскую ленту и другую "запрещенную символику". Позже этим людям будут выписаны штрафы. Под запретом георгиевская ленточка и в Молдове.

