Страсбургский стрелок ликвидирован полицией

Информацию подтвердили в МВД Франции. Поиски подозреваемого Шерифа Шеката продолжались несколько дней, на след правоохранителей вывел звонок местной жительницы. Женщина рассказала, что к ней на улице обратился мужчина, подходивший под описание преступника. В квартале, где был замечен Шекат, была развернута спецоперация. Мужчина оказал сопротивление, начав обстреливать полицию, которая в ответ открыла огонь на поражение. Напомним, жертвами стрелка на страсбургской рождественской ярмарке стали 3 человека, еще 13 пострадали.