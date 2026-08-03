Страшная трагедия в Италии: в ДТП погибли 6 человек, 30 ранены

Крупная дорожная авария в Италии: 6 человек погибли, 30 ранены. На трассе в провинции Риети произошло массовое столкновение с участием пассажирского автобуса, дома на колесах и трех легковых автомобилей.



Автобус протаранил жилой автодом, буквально смяв конструкцию. В результате удара мгновенно погибли оба водителя, двое пассажиров автобуса, а также два человека, находившиеся в доме на колесах.



На место ЧП прибыли несколько санитарных вертолетов для срочной эвакуации раненых. Состояние минимум четверых пострадавших врачи оценивают как критическое.