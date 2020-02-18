ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Страшная авария попала на видео в Южной Корее

Грузовик с бронетехникой занесло в тоннеле. Из-за гололеда в него въехало еще несколько десятков машин и фура с 18 тоннами азотной кислоты, которая сразу же вспыхнула. Дым и ядовитые пары заполнили проезд. Погибли четыре человека, еще 43 получили травмы. Часть тел придется идентифицировать. 30 автомобилей восстановлению не подлежат.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все