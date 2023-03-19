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Страшная авария в Бангладеш

Жуткая авария в Бангладеш. На юге страны водитель пассажирского автобуса потерял управление. Машина вылетела со скоростной магистрали и упала с высоты около десяти метров. 19 человек погибли, пострадали - более 20.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

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