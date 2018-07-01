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Страшная авария в Индии

Автобус упал в ущелье. При этом машину разорвало на две части. Погибли около полусотни человек. На место прибыли спасатели. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу. 8 человек были госпитализированы. Причина аварии пока не известна.

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